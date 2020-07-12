12 Temmuz 2020, Pazar

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Murat Bereket: Hatay'ı örnek gösterilen bir futbol şehri yapmak en büyük hedefimiz

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Hatayspor deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup etti ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan Hatayspor'da idari menajer Murat Bereket, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bereket, "Hatay'ı örnek gösterilen bir futbol şehri yapmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.
12.07.2020
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