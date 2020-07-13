Mert Nobre: Süper Lig için planlarımız hazır

TFF 1. Lig'de Hatayspor bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Güney ekibinin yardımcı antrenörü Mert Nobre, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Nobre, "Süper Lig için planlarımız aşağı yukarı yüzde 70 hazır durumda" dedi.

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