Mehmet Altıparmak: En büyük hedefimiz şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak

Hafta sonunda Balıkesirspor ile karşılaşacak Hatayspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "En büyük hedefimiz Süper Lig'e birinci ve şampiyon olarak çıkmak" ifadelerini kullandı.

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