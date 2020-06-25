25 Haziran 2020, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Kuruluş Osman 27. bölüm izle! Kuruluş Osman 27. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman sezon finali izle!

Türkiye'yi ekranlara bağlayan ve ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle seyircilerle buluştu. Birbirinden heyecanlı sahnelerin geçtiği son bölüm, izleyicileri ekranlara kilitledi. Peki, Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman son bölümünü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler, arama motorlarına "Kuruluş Osman 27. bölüm izle" ve "Kuruluş Osman son bölüm izle" yazarak son bölüme ulaşmaya çalışıyor. Haberimizden Kuruluş Osman sezon finalini, Kuruluş Osman 27. bölüm tek parça izleyebilirsiniz...
25.06.2020
ABONE OL

KURULUŞ OSMAN 27. BÖLÜM İZLE! KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ İZLE!

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

Kuruluş Osman 26. bölüm izle! Kuruluş Osman 26. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

DİĞER
Kuruluş Osman 27. bölüm izle Kuruluş Osman 27. bölüm izle 25.06.2020
Sinop'ta Gençlik ve Spor Yatırımları Sinop'ta Gençlik ve Spor Yatırımları 23.06.2020
Gençliğim Eyvah 2. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah 2. bölüm tek parça izle! 23.06.2020
Gençliğim Eyvah 1. bölüm tek parça izle! Gençliğim Eyvah 1. bölüm tek parça izle! 23.06.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! 21.06.2020
Kim Milyoner Olmak İster? 899. bölüm Kim Milyoner Olmak İster? 899. bölüm 21.06.2020
Fatih Karabulut: Yılmaz Vural'ın durumu iyi Fatih Karabulut: Yılmaz Vural'ın durumu iyi 20.06.2020
Yılmaz Vural'ın corona virüsü testi pozitif çıktı Yılmaz Vural'ın corona virüsü testi pozitif çıktı 20.06.2020
TFF 1. Lig'de 29. hafta heyecanı TFF 1. Lig'de 29. hafta heyecanı 20.06.2020
Murat Sancak: Tek isteğimiz Süper Lig'e çıkmak Murat Sancak: Tek isteğimiz Süper Lig'e çıkmak 20.06.2020
Takım olarak corona virüsünden etkilenmedik "Takım olarak corona virüsünden etkilenmedik" 19.06.2020
Kuruluş Osman 26. bölüm izle! Kuruluş Osman 26. bölüm izle! 18.06.2020
Kuruluş Osman 25. bölüm izle Kuruluş Osman 25. bölüm izle 11.06.2020
Bu ay sonuna kadar nihai karar verilir "Bu ay sonuna kadar nihai karar verilir" 10.06.2020
Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı Başkan Erdoğan yeni kararları açıkladı 09.06.2020
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye o soru damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster'de geceye o soru damga vurdu! 09.06.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sonrası 2. bomba yolda! Transfer...
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'un yıldızlarına büyük övgü! "Avrupa'da her takımda oynarlar"
Fenerbahçe'de yeni Eljif Elmas bulundu! Hedefteki isim...
Emre Belözoğlu Galatasaray'ın istediği o isimle de görüştü! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra...
Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı! İşte hedefteki yıldızlar
Fenerbahçe istedi Beşiktaş alıyor! Emre Belözoğlu'nun gözdesiydi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör