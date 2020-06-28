28 Haziran 2020, Pazar

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Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

Bundesliga'dan sezon şampiyonlukla tamamlayan Bayern Münih'in Alman kalecisi Manuel Neuer, şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı. Tecrübeli file bekçisi, kupayla yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı.
28.06.2020
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Almanya Bundesliga dün oynanan 34'üncü hafta maçlarıyla sona erdi. Daha önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, şampiyonluk kupasını aldı.

Münih'e ekibiyle 8'inci şampiyonluğunu yaşayan 34 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, bugün şampiyonluk kupasıyla salonda antrenman yaptı. Alman file bekçisi, kupayla yaptığı idmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Neuer'in şampiyonluk coşkusu, kısa süre içinde büyük ses getirdi. Alman file bekçisinin antrenman yaptığı sırada, arka planda takım arkadaşlarının gülüşme sesleri de videoya yansıdı.

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