10 Temmuz 2020, Cuma
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Mehmet Altıparmak: 53 yıllık hasrete son vereceğiz
TFF 1. Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Adanaspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselecek olan Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 53 yıllık hasrete son vereceklerini söyledi.
10.07.2020
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