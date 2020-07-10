10 Temmuz 2020, Cuma

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Mehmet Altıparmak: 53 yıllık hasrete son vereceğiz

TFF 1. Lig'in 33. haftasında karşılaşacağı Adanaspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselecek olan Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, 53 yıllık hasrete son vereceklerini söyledi.
10.07.2020
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