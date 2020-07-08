08 Temmuz 2020, Çarşamba

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayramda il bazlı kısıtlamalar olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 8 Temmuz tarihinde yapılan 49 bin 302 corona virüsü testinden 1.041'i pozitif çıktı, 22 kişi hayatını kaybetti, 2.219 hasta da iyileşti. Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Bakan Koca, bayramda il bazlı kısıtlamaların olabileceğini söyledi.
08.07.2020
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