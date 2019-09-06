Mehmet Akif Üstündağ: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası yarı finalinde Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak Polonya karşılaşması öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Üstündağ, milli takımın 6 bin 500 kişilik salondan 12 bin kişilik salona geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları şu şekilde:

FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ

"Uzun bir maratonun sonunda yarı finale ulaştık. 2003'te final oynadık, şimdi de final oynamak istiyoruz ve finali de kazanmak istiyoruz. Takım içinde hava çok iyi. Ufak tefek sakatlıklarımız var ancak oynamaya engel sakatlıklar değil. Moraller çok yüksek. Tahminen dışarıda da dev ekranlar kurulacak. Muhteşem bir taraftarımızı var. Yıllardır bu işin içindeyim böyle bir atmosfer görmedim. İnşallah final oynayacağız."

"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

12 bin kişilik müthiş bir tesis yapıldı. Başta bu sporu seven Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem salonlar yapıldı. Biz aslında 6500 kişilik salonda oynayacaktık. Sayın Cumhurbaşkanı, federasyonun düzenlediği bir organizasyonda şampiyonayla ilgili bilgi aktardığımda bana "Bu salona sığmayız. Büyük salonda oynayalım" dedi ve Demek ki Cumhurbaşkanımız bu günleri önceden gördü. Kendisine çok teşekkür ediyorum.