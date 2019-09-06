Mehmet Akif Üstündağ: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim
Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları şu şekilde:
FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ
"Uzun bir maratonun sonunda yarı finale ulaştık. 2003'te final oynadık, şimdi de final oynamak istiyoruz ve finali de kazanmak istiyoruz. Takım içinde hava çok iyi. Ufak tefek sakatlıklarımız var ancak oynamaya engel sakatlıklar değil. Moraller çok yüksek. Tahminen dışarıda da dev ekranlar kurulacak. Muhteşem bir taraftarımızı var. Yıllardır bu işin içindeyim böyle bir atmosfer görmedim. İnşallah final oynayacağız."
"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
12 bin kişilik müthiş bir tesis yapıldı. Başta bu sporu seven Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem salonlar yapıldı. Biz aslında 6500 kişilik salonda oynayacaktık. Sayın Cumhurbaşkanı, federasyonun düzenlediği bir organizasyonda şampiyonayla ilgili bilgi aktardığımda bana "Bu salona sığmayız. Büyük salonda oynayalım" dedi ve Demek ki Cumhurbaşkanımız bu günleri önceden gördü. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
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