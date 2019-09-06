06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Mehmet Akif Üstündağ: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2019 Avrupa Kadınlar Şampiyonası yarı finalinde Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak Polonya karşılaşması öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Üstündağ, milli takımın 6 bin 500 kişilik salondan 12 bin kişilik salona geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
06.09.2019

Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları şu şekilde:

FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ

"Uzun bir maratonun sonunda yarı finale ulaştık. 2003'te final oynadık, şimdi de final oynamak istiyoruz ve finali de kazanmak istiyoruz. Takım içinde hava çok iyi. Ufak tefek sakatlıklarımız var ancak oynamaya engel sakatlıklar değil. Moraller çok yüksek. Tahminen dışarıda da dev ekranlar kurulacak. Muhteşem bir taraftarımızı var. Yıllardır bu işin içindeyim böyle bir atmosfer görmedim. İnşallah final oynayacağız."

"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

12 bin kişilik müthiş bir tesis yapıldı. Başta bu sporu seven Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem salonlar yapıldı. Biz aslında 6500 kişilik salonda oynayacaktık. Sayın Cumhurbaşkanı, federasyonun düzenlediği bir organizasyonda şampiyonayla ilgili bilgi aktardığımda bana "Bu salona sığmayız. Büyük salonda oynayalım" dedi ve Demek ki Cumhurbaşkanımız bu günleri önceden gördü. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" 06.09.2019
Eda Erdem Dündar: Birbirimize kenetlenmiş durumdayız Eda Erdem Dündar: Birbirimize kenetlenmiş durumdayız 06.09.2019
Transfer takvimi sabitleniyor Transfer takvimi sabitleniyor 06.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere moral mesajı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan millilere moral mesajı 04.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır! 23.08.2019
Yusuf Yazıcı takım arkadaşını Türkçe şarkıyla coşturdu Yusuf Yazıcı takım arkadaşını Türkçe şarkıyla coşturdu 15.08.2019
Büyük skandal! Sportmenlik 'nakavt' oldu Büyük skandal! Sportmenlik 'nakavt' oldu 13.08.2019
Dev kulüplerden Kurban Bayramı mesajı Dev kulüplerden Kurban Bayramı mesajı 12.08.2019
VAR sistemi bu sene farklı olacak "VAR sistemi bu sene farklı olacak" 09.08.2019
Nihat Özdemir: “VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulanacak” Nihat Özdemir: “VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulanacak” 08.08.2019
Akhisarspor'un gözü kupada Akhisarspor'un gözü kupada 07.08.2019
Galatasaray Süper Kupa için Ankara'da Galatasaray Süper Kupa için Ankara'da 06.08.2019
Farnolle'den Başkan Erdoğan'a teşekkür Farnolle'den Başkan Erdoğan'a teşekkür 04.08.2019
A Spor Taksi trafikte (3 Ağustos 2019) A Spor Taksi trafikte (3 Ağustos 2019) 03.08.2019
1900 yılı spor olayları (Arşiv Odası) 1900 yılı spor olayları (Arşiv Odası) 02.08.2019
Ronaldo'ya 'efsane' ödülü Ronaldo'ya 'efsane' ödülü 31.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Falcao'dan sonra...
Ersun Yanal kararını verdi! Gustavo ve Emre Belözoğlu...
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı!
Şenol Güneş Andorra 11'ini belirledi! Emre Belözoğlu...
Galatasaray'da Falcao krizi! Belhanda ve Feghouli...
İşte Fenerbahçe'nin son gün transfer bombası! Clichy denmişti ancak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör