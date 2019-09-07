07 Eylül 2019, Cumartesi

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Filenin Sultanları final peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak. Filenin Sultanları Ankara'daki mücadeleden zaferle ayrılması durumunda 16 yıl sonra adını finale yazdıracak.
07.09.2019


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