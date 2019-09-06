Eda Erdem Dündar: Birbirimize kenetlenmiş durumdayız

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar, 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde oynanacak Polonya maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Takım içinde çok iyi bir hava olduğunu söyleyen Dündar, biletleri tüketen taraftarlara da teşekkür etti.

Eda Erdem Dündar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Turnuvanın ilk gününden şu ana kadar Filenin Sultanları olarak iyi bir mücadele verdik. Grupta 4'te 4 yaptık. Sırbistan maçında da çok iyi mücadele etmemize rağmen mağlup olduk. Ardından Hırvatistan ile 'Tamam mı devam mı?' maçına çıktık ve bu maç bizim kendimize getirdi çünkü çok yoğun duygular yaşadık. Sonrasında Hollanda ile karşılaştık ve güzel Ankara seyircisinin önünde çok iyi bir mücadele sergileyip 3-0 kazandık. Taraftarların desteği olmasaydı bu maçı 3-0 kazanamayabilirdik çünkü seyirciler Hollanda'yı inanılmaz bir stres altında oynamaya zorladı. Onlara bu yüzden çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Polonya ile oynayacağımız maçta salon tıklım tıklım olacak ve rakibe büyük bir baskı sağlayacaklar."

"TAKIM İÇİNDEKİ HAVA ÇOK İYİ"

"Polonya iyi servis atan ve iyi hücum eden bir takım. Yarın iyi bir performans sergileyip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Takım içindeki hava çok iyi. Birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Keyifli bir hava var. Artık herkes Polonya maçını bekliyor."

