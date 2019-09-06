Eda Erdem Dündar: Birbirimize kenetlenmiş durumdayız
Eda Erdem Dündar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Turnuvanın ilk gününden şu ana kadar Filenin Sultanları olarak iyi bir mücadele verdik. Grupta 4'te 4 yaptık. Sırbistan maçında da çok iyi mücadele etmemize rağmen mağlup olduk. Ardından Hırvatistan ile 'Tamam mı devam mı?' maçına çıktık ve bu maç bizim kendimize getirdi çünkü çok yoğun duygular yaşadık. Sonrasında Hollanda ile karşılaştık ve güzel Ankara seyircisinin önünde çok iyi bir mücadele sergileyip 3-0 kazandık. Taraftarların desteği olmasaydı bu maçı 3-0 kazanamayabilirdik çünkü seyirciler Hollanda'yı inanılmaz bir stres altında oynamaya zorladı. Onlara bu yüzden çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Polonya ile oynayacağımız maçta salon tıklım tıklım olacak ve rakibe büyük bir baskı sağlayacaklar."
"TAKIM İÇİNDEKİ HAVA ÇOK İYİ"
"Polonya iyi servis atan ve iyi hücum eden bir takım. Yarın iyi bir performans sergileyip adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Takım içindeki hava çok iyi. Birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Keyifli bir hava var. Artık herkes Polonya maçını bekliyor."
- Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu
- Falcao: Galatasaray kalbimi çaldı
- Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık
- Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu
- "Fatih Terim Galatasaray'ın başında olduğu sürece biz şampiyon olamayacağız"
- Rami: Sahada savaşmak için sabırsızlanıyorum
- Beşiktaş gençleşti
- Galatasaray'ın kulübesi güçlendi
- Sosa altın çağını yaşıyor
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"