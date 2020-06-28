Eskişehirspor'dan 'nemalanma' açıklaması

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Altay maçında Yalçın Koşukavak ile yaşadığı tartışmayla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Koşukavak'ın kendilerine "Nemalandınız mı?" dediğini söyleyen Özer, "Olaylar bu laftan sonra başladı. Zaten zor bir dönemden geçiyoruz, camia olarak çok üzüldük." dedi.

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