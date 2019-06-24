24 Haziran 2019, Pazartesi

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Malezya Kupası'nda müthiş gol!

Pahang'ın Perak'ı ağırladığı kupa maçının uzatma dakikalarında ev sahibi ekip, kendi yarı alanından bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen oyuncu herkesi şaşırtarak doğrudan kaleyi hedef aldı. Kalecinin üzerinden geçen top ağlarla buluştu. Bu ilginç golün atıldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
24.06.2019

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