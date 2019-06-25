Yıldız oyuncudan uçakta şaşırtan teklif

Amerikan futbolu ligi NFL'de mücadele eden Panthers'li oyuncu Cam Newton uçakta çekilen bir videoyla gündeme geldi. 10 saat sürecek yolculuk öncesi başka bir yolcuyla konuşurken görüntüleri kaydedilen oyuncu daha geniş ayak boşluğu olması nedeniyle ön sıradaki bir yolcuyla yer değiştirmek için yanına gitti ve "Koltuğunu satın alabilir miyim?" diye sordu. Yolcu, koltuk için 1,500 dolar (yaklaşık 9 bin TL) öneren Newton'ın bu teklifini geri çevirdi.