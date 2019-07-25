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Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

Daily Mail'de yer alan habere göre, Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.
25.07.2019

Arsenal'in yıldız futbolcuları Mesut Özil ve Sead Kolasinac, bıçaklı saldırıya uğradı!İngiltere basınında çıkan habere göre Kuzey Londra'da bir restoranın çıkışında iki futbolcuya saldırı gerçekleşti.

Yıldız futbolcuların otomobilini çalmaya çalışan kişilere Kolasinac müdahale ederken bıçaklı saldırıya uğradıkları belirtildi!İki yıldız da olayı yaralanmadan atlattı!

Olayın görgü tanığı yaptığı açıklamada "Mesut Özil şok olmuş görünüyordu, hayatı için koşuyor gibiydi. Motosikletlinin peşinde olduğunu gördüm, ardından Mesut restorana sığındı, saldırgan kask takmış ve tamamen siyah giyinmiş kişiydi." ifadelerini kullandı.

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