Sinop'ta Gençlik ve Spor Yatırımları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta 'Gençlik ve Spor Yatırımları' programında konuştu. Kasapoğlu, "Gençlerimiz için çabalarımız artarak, güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

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