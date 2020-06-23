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Sinop'ta Gençlik ve Spor Yatırımları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'ta 'Gençlik ve Spor Yatırımları' programında konuştu. Kasapoğlu, "Gençlerimiz için çabalarımız artarak, güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.
23.06.2020
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