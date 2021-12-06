06 Aralık 2021, Pazartesi

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Küme yükselme maçında şike iddiası!

Kolombiya 2. Ligi'nde Llaneros ile Union Magdalena karşı karşıya geldi. Küme yükselme mücadelesi veren Fortaleza CEIF'in son maçta Bogota'ya 2-1 mağlup olmasının ardından Union Magdalena için şans doğdu. Son dakikalara 1-0 geride giren misafir takım, 90+5 ve 90+6. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı ve play-off grubunu Fortaleza'nın önünde bitirdi. Ancak Llaneros ile Union Magdalena'nın arasında geçen maçta son gol tatışmaların odağı oldu. Golde Llaneroslu oyuncular topu rakibe bırakarak savunma yapmadıkları gözüküyor. Kolombiya Profesyonel Futbolcular Birliği olaya büyük tepki gösterdi ve soruşturma başlatılmasını istedi. İşte olaylı gol...
06.12.2021
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