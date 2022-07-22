Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut BATE Borisov maçı sonrası konuştu: Avantajı kaptık!
Bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor, 2. eleme turu ilk maçında Bate Borisov ile karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, Konya'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı ve yeniden Konya'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde avantajı kaptı. Mücadele sonrası yeşil-beyazlıların teknik direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, “Kariyerimin ilk Avrupa maçı. Sezonun da ilk maçı. Maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elimize aldık. İlk maç için gayet kabul edilebilir bir performans, ikinci maç için hatrı sayılır bir avantaj yakaladık." dedi.
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