GOL | BATE Borisov 0-3 Konyaspor
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor, Robert Muric'in 90+5. dakikada attığı golle BATE Borisov karşısında skoru 3-0 yaptı.
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