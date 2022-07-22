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BATE Borisov 0-3 Konyaspor | MAÇ ÖZETİ

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Konyaspor, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlı ekip Uğurcan Yazgılı'nın 40. dakikada ikinci sarı kart ile oyundan atılmasına rağmen maçı 3-0 kazanmayı başardı. Temsilcimizin gollerini 38. dakikada Zymer Bytyqi, 58. dakika Konrad Hubert Michalak ve 90+5. dakikada Robert Muric kaydetti. Konyaspor bu sonuçla beraber rövanş maçında büyük bir avantaj sahibi oldu. İşte maçın özeti...

22 Temmuz 2022 | 00:42
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