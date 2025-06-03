Video Diğer Videoları Kocaelispor'da Selçuk İnan dönemi!

Kocaelispor'da Selçuk İnan dönemi!

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile anlaştı. Süper Lig ekibi, Selçuk İnan'la sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

03 Haziran 2025 | 11:30
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

11:55
Kocaelispor'da Selçuk İnan dönemi! 03 Haziran 2025 | 12:00
07:01
Suvermez Kapadokya gelecek sezon 3. Lig'de! 28 Mayıs 2025 | 12:00
00:26
Bir anda silah sesleri yükseldi! Philippe Coutinho ve o anlar... | İZLE 23 Mayıs 2025 | 12:00
01:24:12
Bilal Erdoğan: Kültürel sporları yaşatmak için uğraşıyoruz 19 Mayıs 2025 | 12:00
36:12
Mahmut Uslu'dan yaylım ateşi! "Ali Koç artık gitmeli" 15 Mayıs 2025 | 12:00
03:45
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: Amacımız dünyada geleneksel okçuluğun liderliğini sürdürmek 15 Mayıs 2025 | 12:00
02:53
7. Etnospor Kültür Festivali öncesi basın buluşması yapıldı! 12 Mayıs 2025 | 12:00
02:22
TFF ABB Fomget'i Etik Kurulu'na sevk etti! 30 Nisan 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN