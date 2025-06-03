Kocaelispor'da Selçuk İnan dönemi!
Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile anlaştı. Süper Lig ekibi, Selçuk İnan'la sözleşme imzaladı. İşte detaylar...
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