Suvermez Kapadokya gelecek sezon 3. Lig'de!
1556 nüfuslu köyün takımı 3. Lig'e yükseldi.Suvermez Kapadokya gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek. İşte detaylar...
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