Kocaelispor Başkanı Engin Koyun A Spor'a konuştu! "Süper Lig de gelecek"

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da başkan Engin Koyun, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Koyun, "Kupayı Kocaeli halkına armağan ediyoruz. Süper Lig'in de geleceğini ümit ediyorum. Kocaelispor taraftarına hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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