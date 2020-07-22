22 Temmuz 2020, Çarşamba
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A: Fransa
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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! "İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?"
ATV'nin fenomen ve sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha sevenleri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin beğenisine sunulan Kim Milyoner Olmak İster'de, "İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?" sorusu yarışmacıya aktarıldı. Bu sorunun cevabı ise birçok vatandaş tarafından merak edildi. Peki geceye damga vuran o sorunun cevabı ne? İşte yanıtı...
22.07.2020
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?
A: Fransa
B: İtalya
C: Belçika
D: İsviçre
Doğru Cevap: A: Fransa
DİĞER
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