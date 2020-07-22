22 Temmuz 2020, Çarşamba

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Cenk Özkacar'a Lyon yolunda!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, Altay'dan Cenk Özkaçar'la 5 yıllık anlaşma sağladı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
22.07.2020
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