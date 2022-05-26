KAYSERİSPOR SİVASSPOR ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?
Kayserispor - Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Final maçını TIKLA CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki ekibin zorlu maçı 26 Mayıs Perşembe günü saat 20:45'de başlayacak. Maç İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalından naklen yayınlanacak. Kayserispor - Sivasspor maçını TIKLA CANLI izle...
Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı izlemek için tıklayın.
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