Kasapoğlu'dan Anıtkabir ziyareti
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'de günün anlam ve önemini belirten açıklamalarda bulundu.
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