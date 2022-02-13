Kalp Yarası 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Atv ekranlarının en çok sevilen dizilerinden Kalp Yarası, 14 Şubat Pazartesi günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, 30. bölümüyle beğeni toplayan Kalp Yarası dizisinin 31. bölümünde neler yaşandı? İşte Kalp Yarası 31. bölüm fragmanı...
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