Amatör Lig'de ilginç olay! Top toplayıcı golü çıkardı
Amatör Lig'de oynanan Beykoz 1908 - Maltepespor maçında, Maltepespor’un ağlara yönelen golünü top toplayıcı çocuk kurtardı. O anlar kameralara yansırken, golün engellenmesinden dolayı saha içerisinde tansiyon yükseldi. Top toplayıcı çocuk ise pozisyondan sonra sahadan ayrıldı. İşte o görüntüler...
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