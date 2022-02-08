Karagümrük kalecisi Viviano'nun soğuktan titrediği anlar
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında Konyaspor'u uzatmalar sonucunda 5-4 mağlup etmeyi başardı. Maçın 101. dakikasında Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano hava şartlarından dolayı titremeye başladı. İkitelli'deki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta İtalyan kalecinin o anları kameralara yansıdı. İşte o anlar.
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