İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni!
Tüm Türkiye Ramazan Bayramı sabahına uyanırken, İstanbul'da ise yunus şöleni yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında 10-15 sürülük bir yunus gözlemlenirken, en dikkat çekici olanı ise beyaz renkli yunus oldu. İşte Üsküdar sahilinden görüntülenen o anlar...
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