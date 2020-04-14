14 Nisan 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
İsmail Baki Tuncer'den güldüren Aziz Yıldırım taklidi
Ünlü oyuncu ve komedyen İsmail Baki Tuncer, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programının konuğu oldu. Aziz Yıldırım, Erman Toroğlu, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal gibi birçok ünlü ismin taklidini yapan Tuncer, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
14.04.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor
- Beşiktaş'ın yol haritası belli oldu
- Beşiktaş topu Talisca'ya attı
- "Erken çıkış yakalasaydım çok farklı yerlerde olabilirdim"
- Beşiktaş'ın yol haritası belli oldu
- Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor
- Ahmet Ağaoğlu: Süper Lig'in geleceğiyle ilgili 4 ihtimal var
- Altay Bayındır: Takım olarak iyi reaksiyon gösteremedik
- Fenerbahçe'de son aday Marc Wilmots
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...