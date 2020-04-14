İsmail Baki Tuncer'den güldüren Aziz Yıldırım taklidi

Ünlü oyuncu ve komedyen İsmail Baki Tuncer, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programının konuğu oldu. Aziz Yıldırım, Erman Toroğlu, Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal gibi birçok ünlü ismin taklidini yapan Tuncer, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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