Ramazan Civelek: Süper Lig'de oynamak istiyorum

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Ramazan Civelek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını sonrası evde nasıl vakit geçtiğini anlatan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e transfer olmak ve daha sonra milli takıma yükselmek istediğini söyledi.

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