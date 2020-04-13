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Yusuf Şimşek: Aziz Yıldırım bana haciz gönderdi

Futbolculuk döneminde Beşiktaş ile Fenerbahçe gibi devlerin formasını terleten ve TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'u çalıştıran teknik direktör Yusuf Şimşek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şimşek, Denizlispor forması giydiği dönemde 2005/2006 sezonunun son haftasında oynanan ve sarı-lacivertli takımın şampiyonluğu kaybettiği Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından o dönemki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine haciz gönderdiğini açıkladı.
13.04.2020
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Yusuf Şimşek konuyla ilgili "Antalya'daki spor tesisimde Fenerbahçe Futbol Okulu açmıştım. O zamanlar Fenerbahçe'nin futbolcusuydum. O dönemde 3000-3500 TL civarında bir borcumuz kalmıştı. Ben de bilmiyordum. Tatildeyken Fenerbahçe'den bana icra kağıdı geldi. Benim zaten Fenerbahçe'den alacağım vardı, alacağımı bıraktım." ifadelerini kullandı.

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