İbrahim Çolak: Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olarak bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İbrahim Çolak'ın açıklamaları şu şekilde:

Çok mutluyum ama dışarıdan biri beni gördüğünden çok mutlu görünmüyor olabilirim. Bazı şeylerin daha farkına varamadım, rüya gibi geliyor. Belki de yarın uyandığım zaman farkına varacağım ve belki o zaman daha çok sevineceğim. Mutluluğumu kelimelere dökemem sanırım. Salonda milli marşımızı dinlemek ve söylemek çok farklı bir duyguydu. Böylesine zor ve önemli zamanlarda böyle önemli bir başarı elde etmem çok güzel oldu. Elimden geleni yaptım artık sırada Olimpiyatlar var. Şimdi daha çok çok çalışmam gerekiyor ve Olimpiyatlarda da aynı başarıyı tekrarlamak istiyorum. Bana verdikleri desteklerden dolayı Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e, Spor Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu destekler olmasaydı bu başarılar olmazdı. Cumhurbaşkanımıza da yarışmadan hemen sonra beni aradığı için çok teşekkür ederim.