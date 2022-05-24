HOPASPOR ARNAVUTKÖY BELEDİYE TFF 3. LİG PLAY OFF MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | Hopaspor - Arnavutköy Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?
Hopaspor - Arnavutköy Belediye TFF 3. Lig play off maçını CANLI İZLE | TFF 3. Lig play off müsabakasında Hopaspor ile Arnavutköy Belediye karşı karşıya gelecek. TFF 2. Lig'e yükselmek isteyen iki ekibin maçı 24 Mayıs Salı günü saat 19:00'da Kayseri'de başlayacak. Maç Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalından naklen yayınlanacak. Hopaspor - Arnavutköy Belediye maçını TIKLA CANLI izle...
TFF 3. Lig play off maçında Hopaspor ile Arnavutköy Belediye karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı izlemek için tıklayın.
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