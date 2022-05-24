Video Diğer Videoları HOPASPOR ARNAVUTKÖY BELEDİYE TFF 3. LİG PLAY OFF MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | Hopaspor - Arnavutköy Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

HOPASPOR ARNAVUTKÖY BELEDİYE TFF 3. LİG PLAY OFF MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | Hopaspor - Arnavutköy Belediye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Hopaspor - Arnavutköy Belediye TFF 3. Lig play off maçını CANLI İZLE | TFF 3. Lig play off müsabakasında Hopaspor ile Arnavutköy Belediye karşı karşıya gelecek. TFF 2. Lig'e yükselmek isteyen iki ekibin maçı 24 Mayıs Salı günü saat 19:00'da Kayseri'de başlayacak. Maç Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor kanalından naklen yayınlanacak. Hopaspor - Arnavutköy Belediye maçını TIKLA CANLI izle...

24 Mayıs 2022 | 17:44
VİDEO DEVAM EDİYOR
TFF 3. Lig play off maçında Hopaspor ile Arnavutköy Belediye karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı izlemek için tıklayın.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:05
İşte Hopaspor - Arnavutköy Belediye maçı öncesinde son durum! 24 Mayıs 2022 | 12:00
08:54
İşte Fethiyespor - İçel İdmanyurdu maçının özeti 23 Mayıs 2022 | 12:00
08:55
Fethiyespor 2. Lig'de! İşte penaltı atışları... 23 Mayıs 2022 | 12:00
03:07
İşte Fethiyespor - İçel İdmanyurdu maçı öncesinde son durum! 23 Mayıs 2022 | 12:00
00:42
ZTK Finali'nin hakemi belli oldu! "Hak etmedi" 23 Mayıs 2022 | 12:00
02:39
Boksta tarihi başarı! Buse Naz Çakıroğlu dünya şampiyonu 20 Mayıs 2022 | 12:00
04:42
Kasapoğlu'dan Anıtkabir ziyareti 19 Mayıs 2022 | 12:00
09:56
Sepil: Abramovich haberleri balon çıktı! 13 Mayıs 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN