18 Mart 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

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EURO 2020 ertelendi

Türkiye'nin de katılmaya hak kazandığı EURO 2020'nin 1 yıl ertelendiği resmen açıklandı. Turnuva 11 Haziran-11 Temmuz 2021'de gerçekleştirilecek.
18.03.2020

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