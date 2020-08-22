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Hakan Çalhanoğlu'dan Ay-Yıldızlı paylaşım!

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından Ay-Yıldızlı bir paylaşım yaptı. Çalhanoğlu paylaşımda, "Sevgiyle, özlemle, görüşmek üzere Türkiye'm" ifadelerini kullandı.
22.08.2020
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