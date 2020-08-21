21 Ağustos 2020, Cuma

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MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'in MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı.
21.08.2020
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