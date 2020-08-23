23 Ağustos 2020, Pazar

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Mike Tyson namaz kılarken görüntülendi!

Gelmiş geçmiş en iyi boksörlerden biri olarak kabul edilen eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, namaz kılarken görüntülendi. Tyson, 1990 yılında ABD güzellik kraliçesine tecavüz suçlamasından 26 Mart 1992 tarihinde 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve girdiği hapishanede Müslüman olarak Malik Abdülaziz ismini almıştı
23.08.2020
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İsveçli boksör Badou Jack, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson ile namaz kıldığı videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. "Kardeşlerimle yan yana dua ediyorum" notunu düşen Jack'in videosu kısa sürede büyük beğeni aldı.

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