GOL | İtalya U21 1-1 Türkiye U21
UEFA U21 Şampiyonası Elemeler'i A Grubu maçında Ümit Milli Takımı'mız, 90+1. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle İtalya U21 karşısında skoru 1-1 yaptı.
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