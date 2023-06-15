GOL | Bucaspor 0-3 Şanlıurfaspor
TFF 2. Lig play-off final maçında Şanlıurfaspor, Mert Çapar'ın 66. dakikada attığı golle Bucaspor karşısında skoru 3-0'a getirdi.
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