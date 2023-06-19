Ziraat Türkiye Kupası 2023 Yılının En Şık Hareketleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan sona ererken, mutlu sona ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Futbol şölenine sahne olan turnuvaya birbirinde şık hareketler damgasını vurdu. İşte o anlar...
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