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Ziraat Türkiye Kupası 2023 Yılının En Şık Hareketleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan sona ererken, mutlu sona ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Futbol şölenine sahne olan turnuvaya birbirinde şık hareketler damgasını vurdu. İşte o anlar...

19 Haziran 2023 | 12:44
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GOL | Bucaspor 0-2 Şanlıurfaspor 15 Haziran 2023 | 12:00
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