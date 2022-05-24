GOL | Artvin Hopaspor 0-1 Arnavutköy Belediyespor
TFF 3. Lig Play - Off maçında Arnavutköy Belediyespor, Samet Günhan'ın 90+3. dakikada attığı golle Artvin Hopaspor karşısında 1-0 öne geçti.
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