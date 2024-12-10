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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Yatırımlar yapmış bir devleti temsil ediyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. İşte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları...

10 Aralık 2024 | 11:49
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