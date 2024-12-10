Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Yatırımlar yapmış bir devleti temsil ediyoruz.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. İşte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları...
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