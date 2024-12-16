TFF Başkanı açıkladı! Fenerbahçe ile Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?
Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağını duyurdu. İşte detaylar...
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