TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuştu: 2024 milli takım için başarılı geçti!
Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:25
"2024 milli takım için başarılı geçti!" 10 Aralık 2024 | 12:00
00:19
TFF'den flaş Turgut Doman kararı 08 Aralık 2024 | 12:00
01:43
Adana Demirspor 3-3 Sebat Gençlik SK | GOL 03 Aralık 2024 | 12:00
03:00
Hem gol attı hem de çekim yaptı! O anları A Spor'a anlattı 02 Aralık 2024 | 12:00
01:55
TOKİ'den Ankara'da stadyum kompleksi! 28 Kasım 2024 | 12:00
33:17
Alex de Souza: F.Bahçe ve G.Saray... 21 Kasım 2024 | 12:00
01:11
Antrenörden oyuncusuna darp! 21 Kasım 2024 | 12:00
00:31
GOL | Türkiye 1-2 Sırbistan (U21 Hazırlık Maçı) 19 Kasım 2024 | 12:00