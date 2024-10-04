Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ultra Trail Mont-Blanc Dünya Serisinde açıklamalarda bulundu!
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Rize-Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük ultra maraton markası Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi Eylül 2025’in tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
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