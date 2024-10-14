Burundi - Burkina Faso maçı sonrası skandal görüntüler! Polis, Burundili futbolcuyu kırbaçladı
2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Burundi sahasında Burkina Faso'yu konuk etti. Burkina Faso mücadeleyi 2-0 kazandı. Maçın ardından yaşananlar ise karşılaşmanın önüne geçti. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar sahaya akın etti. Taraftarları engellemeye çalışan polislerden biri Burundili bir futbolcuyu taraftar zannederek kırbaçladı. Futbolcunun olaydan sonra durumunun stabil olduğu öğrenildi. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
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