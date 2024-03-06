Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kırklareli'nde konuştu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kırklareli'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Bak, önemli açıklamalar yaptı. İşte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sözleri...
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