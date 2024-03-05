TFF 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:10
TFF 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı 05 Mart 2024 | 12:00
02:06
Konsoloslukta dostluk antrenmanı 01 Mart 2024 | 12:00
03:07
Futbolcudan hakeme yumruklu saldırı! 27 Şubat 2024 | 12:00
02:32
Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 24 Şubat 2024 | 12:00
09:20
Bakan Bak Yeni İnegöl Stadı protokolü imza töreninde konuştu! 23 Şubat 2024 | 12:00
00:22
2 futbolcu için ring kuruldu! 22 Şubat 2024 | 12:00
05:48
2024'te gol yemeyen tek takım Erzurumspor FK! 19 Şubat 2024 | 12:00
00:39
Tchouameni'den Arda'ya büyük destek! Penaltı için... 13 Şubat 2024 | 12:00