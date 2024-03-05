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TFF 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan maçların VAR kayıtlarını açıkladı.

05 Mart 2024 | 20:24
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